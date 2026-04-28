Tajlanda ankohet për mungesë të ndihmës nga SHBA-ja pas krizës ekonomike nga lufta në Iran

Berk Kutay Gökmen
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Ministri i Jashtëm i Tajlandës, Sihasak Phuangketkeow, është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) nuk i kanë ofruar asnjë ndihmë të drejtpërdrejtë Bangkokut, ndërsa aleati i hershëm i SHBA-së përballet me dëme ekonomike për shkak të luftës në Iran, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me gazetën Washington Post, Sihasak tha se zyrtarët e administratës së Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, janë "të vetëdijshëm se ka pasoja nga lufta".
"Por ata nuk kanë dalë të flasin me ne se si mund të ndihmojnë. Ata nuk na janë afruar drejtpërdrejt duke na thënë: 'Oh, ne e kuptojmë që ju duhet të duroni ndikimin dhe ne mund t'ju ndihmojmë'", tha Sihasak.
I vetmi gjest, shtoi ai, ishte oferta e Trumpit për vendet që kanë nevojë për karburant për të blerë naftë dhe gaz amerikan. "Blini naftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës", tha Trump gjatë një fjalimi këtë muaj duke theksuar se "Ne kemi me bollëk".
Sihasak tha se qëndrimi i Tajlandës është se "kjo luftë nuk duhej të kishte ndodhur që në fillim".
“Nuk duam ta dënojmë drejtpërdrejt SHBA-në. Por kjo është diçka që nuk duhej të kishte filluar”, shtoi ai.
Tajlanda, e cila strehon qendra logjistike dhe furnizimi me karburant për forcat ushtarake amerikane në Azi, ka luftuar për të konkurruar me vendet më të pasura për të përballuar zëvendësimet për dërgesat e saj të karburantit dhe plehun e bllokuar në Lindjen e Mesme.
Sipas një vlerësimi nga Anadolu, të paktën 27 persona nga vendet aziatike janë vrarë ose mbeten të zhdukur, përfshirë tre nga Tajlanda, që kur konflikti i nisur nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Teheranit filloi më 28 shkurt.