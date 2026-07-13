Tajlandë, të paktën 27 viktima si pasojë e zjarrit në një bar në Bangkok

Gizem Nisa Çebi Demir
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Të paktën 27 persona humbën jetën dhe 63 të tjerë u plagosën, përfshirë 22 në gjendje kritike, pasi një zjarr shpërtheu në një bar të mbushur me njerëz në zonën Chatuchak në Bangkok të Tajlandës pak para mesnatës, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Kryeministri i Tajlandës, Anutin Charnvirakul, i cili vizitoi vendin e ngjarjes, tha se shumica e viktimave humbën jetën nga thithja e tymit pas "tymit nga një ndërprerës qarku afër skenës, i ndjekur nga një ndërprerje e energjisë elektrike dhe një shpërthim".
"Shumica e viktimave vrapuan drejt pjesës së pasme, tualeteve pa dalje, ndoshta për shkak të panikut të shkaktuar nga zjarri dhe tymi", u tha ai gazetarëve.
Guvernatori i Bangkokut, Chadchart Sittipunt tha se zjarri u përhap me shpejtësi deri në tavan dhe se thithja e tymit ka të ngjarë të ishte shkaku kryesor i vdekjes. Autoritetet besojnë se një dalje emergjence mund të ketë qenë e bllokuar, ndërsa Suriyachai Rawiwan, drejtor i Departamentit të Parandalimit dhe Zbutjes së Fatkeqësive të Administratës Metropolitane të Bangkokut, tha se zjarrfikësit gjetën tavolina dhe karrige që bllokonin hyrjen brenda vendit.
Policia tha se zjarri u vu nën kontroll rreth dy orë pasi shpërtheu. Po hetohen shkaqet e zjarrit, tha "Thai PBS World".