Tajlandë, rritet në 30 numri i viktimave nga zjarri në një lokal në Bangkok

Riyaz Khaliq Khaliq
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Numri i viktimave nga zjarri në një lokal të mbushur me njerëz në kryeqytetin tajlandez Bangkok u rrit sot në 30, transmeton Anadolu.
Rreth 76 persona u plagosën gjithashtu pasi zjarri që përfshiu pijetoren "Na Ladprao" në rrethin Chatuchak të Bangkokut pak para mesnatës të së dielës, njoftoi "Thai PBS", duke cituar zyrtarë.
Të paktën 25 persona, përfshirë pronarin e lokalit, mbeten në gjendje kritike, sipas zyrtarëve të qarkut.
Kryeministri i Tajlandës, Anutin Charnvirakul, i cili vizitoi vendin e ngjarjes të hënën, tha se shumica e viktimave vdiqën nga tymi dhe se muzikantët në vend përshkruan "tymin nga një ndërprerës afër skenës, i ndjekur nga një ndërprerje e energjisë elektrike dhe një shpërthim".
Zjarri i së dielës mbrëma raportohet të jetë zjarri më vdekjeprurës në një klub nate në Tajlandë që nga zjarri në klubin "Santika" gjatë festimeve të Vitit të Ri në vitin 2009, ku humbën jetën 66 persona.
Sekretari i përhershëm i Ministrisë së Brendshme, Unsit Sampuntharat tha se autoritetet do të "rrisin inspektimet e vendeve të ngjashme dhe do të ndërmarrin veprime ligjore kundër bizneseve të gjetura duke shfrytëzuar boshllëqet e licencimit", raportoi "Thai Enquirer".