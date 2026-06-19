Tajani anulon vizitën në SHBA pas deklaratave të Trumpit ndaj Melonit

Giada Zampano
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, të premten reagoi me forcë kundër pretendimit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, se ajo i ishte lutur atij për një foto në samitin e fundit të grupit G7, komente këto që shkaktuan reagime politike në Itali, transmeton Anadolu.
"Disa gjëra meritojnë një përgjigje të menjëhershme. Deklaratat e Donald Trump janë krejtësisht të sajuara - sinqerisht jam e habitur," tha Meloni në një video të postuar në mediat sociale.
"Nuk e di pse presidenti i Shteteve të Bashkuara sillet në këtë mënyrë me aleatët e tij - nuk është hera e parë. Mund të them vetëm se është për të ardhur keq që ai nuk tregon të njëjtën vendosmëri ndaj armiqve të Perëndimit, ndaj armiqve të Shteteve të Bashkuara", shtoi ajo duke theksuar “Por ka një gjë që ai duhet të mbajë mend: unë dhe Italia nuk lutemi kurrë”.
Mosmarrëveshja vjen pas komenteve që Trump bëri në një intervistë me televizionin italian La7, në të cilën ai tha se Meloni kishte këmbëngulur të bënte një foto me të në samit dhe se ai ra dakord vetëm me ngurrim.
"Ajo më lutej që të bëja një foto me të. Ajo donte shumë një foto me mua. Unë nuk do ta kisha bërë atë, por më erdhi keq për të," tha Trump, sipas La7, e cila nuk publikoi audion e bisedës telefonike me korrespondentin e saj amerikan.
Vërejtjet e transkriptuara shkaktuan reagime të forta në Itali, duke bërë që ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, të anulonte një vizitë të planifikuar në SHBA.
"Fjalët serioze dhe fyese të Trumpit ndaj kryeministres Giorgia Meloni ofendojnë të gjithë Italinë. Për këtë arsye kam vendosur të anuloj vizitën time në Shtetet e Bashkuara të planifikuar për 21 dhe 22 qershor", tha Tajani.
Episodi sinjalizon një tension në rritje midis liderëve italianë dhe amerikanë, të cilët kishin mbajtur më parë lidhje të ngushta. Meloni ishte e vetmja lidere evropiane e ftuar në inaugurimin e Trumpit vitin e kaluar.