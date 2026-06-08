Tërmeti 7.8 ballë në Filipine, rritet në 19 numri i viktimave

Amir Latif Arain
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Të paktën 19 persona kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë mbeten të zhdukur pas një tërmeti të fuqishëm me magnitudë 7.8 ballë të shkallës Rihter që goditi Filipinet jugore sot në mëngjes, sipas Këshillit Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, transmeton Anadolu.
Tërmeti, i cili ndodhi në orën 7:37 të mëngjesit sipas orës lokale në brigjet e provincës Sarangani, shkaktoi dëme të gjera në pjesë të Mindanaos, duke rrëzuar ndërtesa, duke ndërprerë shërbimet e energjisë elektrike dhe të ujit, dhe duke shkaktuar rrëshqitje toke në disa zona.
Më shumë se 100 persona u plagosën ndërsa mijëra banorë u zhvendosën ndërsa autoritetet evakuuan komunitetet dhe vlerësuan dëmet strukturore, sipas "Philippine Daily Inquirer", pasi disa shkolla dhe zyra qeveritare pezulluan operacionet në atë që supozohej të ishte dita e hapjes së vitit të ri shkollor.
Qyteti General Santos dhe provincat përreth ishin ndër më të goditurat, me ekipet e ndihmës së shpejtë që vazhduan operacionet e kërkim-shpëtimit në strukturat e dëmtuara.
Pas tërmetit, Qendra Amerikane e Paralajmërimit për Cunami në Paqësor tha se valët e cunamit që tejkalojnë 3 metra mbi nivelet normale të baticës janë të mundshme përgjatë disa vijave bregdetare pas tërmetit. Autoritetet në Filipine dhe Indonezi u bënë thirrje banorëve në komunitetet bregdetare të cenueshme të zhvendosen në zona më të larta si masë paraprake.
Një lëkundje e fortë pasuese me magnitudë 6.1 ballë goditi rajonin rreth dy orë pas tërmetit kryesor, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), duke ngritur shqetësime për dëme shtesë dhe duke penguar operacionet e shpëtimit.
Sipas raporteve lokale, disa ndërtesa, klasa dhe objekte shkollore u dëmtuan në të gjithë Mindanaon. Autoritetet gjithashtu kryen inspektime emergjente në aeroporte dhe infrastrukturë tjetër kritike në zonat e prekura.
Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr. udhëzoi agjencitë qeveritare të veprojnë menjëherë në reagimin ndaj fatkeqësive dhe përpjekjet e ndihmës, duke urdhëruar shpërndarjen e shpejtë të ndihmës për komunitetet e prekura dhe përshpejtimin e vlerësimeve të dëmeve.
Autoriteti i Aviacionit Civil të Filipineve pezulloi përkohësisht operacionet në Aeroportin e Qytetit General Santos pas tërmetit dhe paralajmërimit për cunami të lëshuar nga PHIVOLCS. Ndikimi i tërmetit u ndje në të gjithë rajonin më të gjerë. Agjencia Meteorologjike e Japonisë lëshoi një njoftim për cunami për pjesë të bregdetit të Paqësorit perëndimor dhe lindor të Japonisë.
Sipas Agjencisë së Lajmeve Kyodo, valët e cunamit deri në një metër mund të arrijnë ishullin Miyako dhe ishujt Yaeyama në Okinawa. Banorëve iu këshillua të qëndrojnë larg zonave bregdetare derisa të hiqet paralajmërimi. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimin për të zhdukurit ndërsa autoritetet lokale, rajonale dhe kombëtare koordinojnë operacionet e ndihmës dhe vlerësojnë shkallën e plotë të dëmit.