Tërmetet e fuqishme shkaktojnë ndërprerje të mëdha të internetit në Venezuelë

Ahmet Salih Alacaci
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Lidhja me internetin ka rënë ndjeshëm në gjithë Venezuelën, përfshirë edhe kryeqytetin Karakas, pasi tërmete të fuqishme njëra pas tjetrës dëmtuan infrastrukturën energjetike dhe telekomunikuese të vendit, raportoi grupi për monitorimin e internetit NetBlocks, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të rrjetit, u regjistrua një rënie e konsiderueshme e lidhjes pas dy tërmeteve - njëri me magnitudë 7,2 dhe tjetri 7,5 ballë - të cilët prekën pjesë të infrastrukturës së vendit, tha NetBlocks në platformën sociale amerikane X.
Ndërprerja ndodhi ndërsa autoritetet venezuelase vazhdojnë të vlerësojnë dëmet e shkaktuara nga tërmetet, të cilat sollën shkatërrime të mëdha në veri të Venezuelës dhe nxitën operacione emergjente të reagimit.
Zyrtarët më herët raportuan dëme të mëdha infrastrukturore pas lëkundjeve, ndërsa presidentja në detyrë, Delcy Rodriguez, shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare.