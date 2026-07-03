Të shtëna të rënda përgjatë kufirit me Mianmarin nxisin frikën për një valë të re refugjatësh në Bangladesh

Faisal Mahmud
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Luftime të ashpra përgjatë kufirit mes Bangladeshit dhe Mianmarit kanë shkaktuar panik të ri mes banorëve të Teknafit dhe zonave të tjera kufitare përreth, duke rritur frikën se konflikti i ripërtërirë në shtetin Rakhine të Mianmarit mund të çojë në një valë të re refugjatësh Rohingya drejt Bangladeshit, transmeton Anadolu.
Sipas banorëve lokal dhe refugjatëve Rohingya që kanë familjarë në Rakhine, shpërthime të fuqishme dhe të shtëna të vazhdueshme janë dëgjuar nga ana tjetër e kufirit gjatë dy ditëve të fundit, ndërsa ushtria e Mianmarit ka intensifikuar operacionet në Maungdaw, Buthidaung dhe zona të tjera të kontrolluara nga Ushtria Arakan.
“Shpërthimet ishin aq të fuqishme sa shtëpitë tona u drodhën sikur të kishte tërmet”, tha Shah Alam për Anadolu, një banor i Shah Porir Dwip.
Autoritetet nuk kanë konfirmuar raportimet se qindra Rohingya janë mbledhur përgjatë lumit Naf duke pritur një mundësi për të kaluar në Bangladesh, por zyrtarët thanë se situata po monitorohet nga afër.
“Situata në Maungdaw është jashtëzakonisht serioze. Shumë Rohingya po kërkojnë me dëshpërim strehim të sigurt”, tha Dil Mohammad për Anadolu, një udhëheqës i komunitetit Rohingya në kampin Balukhali-10 në Cox’s Bazar.
Bangladeshi strehon më shumë se një milion refugjatë Rohingya që janë larguar nga valët e njëpasnjëshme të dhunës në Mianmar, përfshirë eksodin masiv të vitit 2017. Flukse më të vogla refugjatësh kanë ndodhur gjithashtu gjatë përplasjeve të reja në Rakhine, duke i shtyrë autoritetet të ruajnë vigjilencë të lartë ndaj çdo lëvizjeje të re përtej kufirit.
Zyrtari ekzekutiv i nënqarkut Teknaf, SM Anik Chowdhury, tha për Anadolu se nuk janë marrë raportime të konfirmuara për hyrje të reja të paligjshme, ndërsa Roja Kufitare e Bangladeshit ka forcuar patrullimet përgjatë lumit Naf dhe pikave të tjera të ndjeshme.
Përkeqësimi i situatës së sigurisë ka prekur edhe Tajlandën fqinje. Autoritetet tajlandeze kanë mbyllur për një kohë të pacaktuar të gjitha pikat kufitare në provincën Tak, pasi të shtënat ndërkufitare nga përleshjet mes ushtrisë së Mianmarit dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare Karen dëmtuan shtëpi brenda territorit tajlandez, ndërsa trupa shtesë janë dislokuar përgjatë kufirit.