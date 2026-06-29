Të shtëna me armë zjarri në veri të Gjermanisë, 6 të vdekur

İlayda Çakırtekin
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Të paktën gjashtë persona janë vrarë nga të shtëna me armë në një qendër të mirëqenies për të rinjtë në qytetin gjerman verior Stade, raportuan mediat të hënën, transmeton Anadolu.
Sipas policisë, pesë të rritur kanë vdekur në vendngjarje, ndërsa një i gjashtë ka vdekur nga plagët në spital.
Nuk kishte informacion mbi moshën e viktimës së gjashtë.
Policia tha se pesë të rriturit e vrarë përfshijnë katër gra dhe një burrë, raportoi agjencia gjermane e lajmeve dpa.
Ekipet e emergjencës thuhet se gjetën katër trupa brenda objektit. Një person tjetër u tentua të rikthehej në jetë para ndërtesës, por pa sukses.
Më herët gjatë pasdites, një zëdhënëse e policisë nuk përjashtoi mundësinë që numri i viktimave të rritet më tej. Sipas autoriteteve, një numër njëshifror personash janë plagosur gjithashtu, disa prej tyre rëndë.
Policia tha se njërit nga të dyshuarit kryesorë i është shpallur masa e arrestit, ndërsa dy të tjerë ndodhen ende të ndaluar nga policia.
Motivi i sulmit mbetet ende i panjohur.