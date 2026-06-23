Të shtëna me armë në Montreal të Kanadasë, vriten një polic dhe një civil

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23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Shefi i policisë së qytetit kanadez Montreal, Fady Dagher tha të hënën se një polic dhe një civil u vranë ndërsa i dyshuari u neutralizua gjatë një të shtëne me armë zjarri në lagjen Cote-des-Neiges, transmeton Anadolu.
Duke e quajtur atë një tragjedi, Dagher tha gjatë një konference për media se "ky është një nga makthet më të këqija" të mandatit të tij. Ai tha se të shtënat filluan rreth orës 11:35 sipas kohës lokale kur oficerët iu përgjigjën një thirrjeje dhe shkëmbyen zjarr me një të dyshuar në rrugë. Në shkëmbim u vranë një polic dhe një civil.
"I dyshuari kryesor është neutralizuar", tha Dagher duke shtuar se kërcënimi i menjëhershëm ndaj komunitetit ishte vënë nën kontroll. Ai shtoi se hetuesit ende nuk e kanë përcaktuar motivin e të dyshuarit apo nëse i dyshuari ka vepruar i vetëm.
I pyetur nëse operacioni ka përfunduar plotësisht, Dagher tha: "Jo, nuk ka mbaruar. Ne jemi ende nën proces". Sipas tij, autoritetet po vazhdojnë të sigurojnë zonën, të kërkojnë viktima të tjera dhe të ekzaminojnë vendin e krimit.
Dagher theksoi se kanë kaluar 24 vjet që kur një oficer i Shërbimit Policor të Montrealit u vra në krye të detyrës. Pa e identifikuar policin e vrarë, ai bëri homazhe duke thënë: "Ai ishte një oficer policie jashtëzakonisht i madh, me shumë kredibilitet dhe ishte shumë pasionant".
Një polic tjetër mbeti gjithashtu i plagosur. Gjendja e policit të plagosur dhe e ndonjë viktime tjetër nuk u bë menjëherë e ditur. Më herët, policia e Montrealit postoi në lidhje me incidentin dhe i kërkoi publikut të vazhdojë të shmangë zonën.
Autoritetet në Quebek kishin lëshuar alarm për kërcënim të armatosur, duke paralajmëruar se policia po kërkonte një të dyshuar të armatosur dhe të rrezikshëm në lagje. Banorëve iu kërkua të strehohen në ambiente të mbyllura, të mbyllin dyert, të qëndrojnë larg dritareve dhe të ndjekin udhëzimet nga autoritetet lokale.
Më vonë, autoritetet e identifikuan oficerin e policisë si 34-vjeçarin Mohamed Lamine Benredouane. "Me pikëllim të thellë konfirmojmë vdekjen tragjike të oficerit Benredouane gjatë kryerjes së detyrave të tij në mbrojtjen e publikut", tha policia.
Mediat lokale raportuan se civili që humbi jetën në të shtënat ishte Michael Moshe Mizrahi, i cili ishte një anëtar i komunitetit hebre të Montrealit.
Kryeministri kanadez Mark Carney tha se ishte i tmerruar kur mësoi se një oficer policie dhe një civil u vranë dhe të tjerë u plagosën nga të shtënat. "Mendimet e mia janë me viktimat, të dashurit e tyre, ekipet e emergjencës dhe të gjithë komunitetin e Cote-des-Neiges. Falënderimi im është për oficerët tanë të guximshëm të policisë, përkushtimi heroik i të cilëve mbron komunitetet tona", tha Carney në platformën e mediave sociale amerikane X.
Sipas mediave lokale, i dyshuari pas të shtënave besohet se ka qenë i motivuar nga ideologjia anti-feministe dhe "incel". Raportet thonë se zyrtarët e zbatimit të ligjit po shqyrtojnë një manifest që thuhet se lidhet me të dyshuarin, megjithëse autoritetet ende nuk e kanë publikuar dokumentin e supozuar.
Kryetarja e Bashkisë së Montrealit, Soraya Martinez Ferrada shkroi në rrjetet sociale të hënën për të shprehur "ngushëllimet e saj më të thella" për viktimat. "Mendimet e mia janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi", tha Ferrada duke shtuar se zyra e saj po ndjek nga afër zhvillimet.