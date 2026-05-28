Të paktën 8 të vrarë në sulmet izraelite në jug të Libanit në ditën e dytë të Kurban Bajramit

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Të paktën tetë persona, përfshirë fëmijë, u vranë sot herët në sulmet ajrore izraelite që shënjestruan jugun e Libanit në ditën e dytë të festës muslimane të Kurban Bajramit, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve zyrtare të Libanit, transmeton Anadolu.
Sulmet vijnë mes përshkallëzimit të vazhdueshëm izraelit dhe shkeljeve të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit. Një dron izraelit shënjestroi një familje civile që përpiqej të ikte në një zonë më të sigurt në autostradën Adloun në zonën Nabi Sari të distriktit Zahrani, duke vrarë gjashtë persona, përfshirë fëmijë.
Të mërkurën, ushtria izraelite lëshoi paralajmërime evakuimi për zonat në jug të lumit Zahrani përpara asaj që pretendoi se do të ishin sulme ndaj objektivave të Hezbollahut. Në qytetin jugor Tyre një sulm me dron izraelit shënjestroi një motoçikletë në rrugën "Popular Housing", duke vrarë dy persona.
Një tjetër sulm izraelit shënjestroi një apartament banimi brenda një ndërtese në lindje të qytetit Sidon, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur, megjithëse nuk u raportua menjëherë një numër i saktë viktimash.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer ofensivë të zgjeruar në Liban, duke vrarë më shumë se 3.200 njerëz, duke plagosur mbi 9.600 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz, sipas shifrave zyrtare.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi më 17 prill, i cili më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut.