Të paktën 6 të vrarë në sulmet izraelite në jug të Libanit

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Gjashtë persona u vranë dhe tre të tjerë u plagosën sot në sulmet ajrore izraelite në jug të Libanit, në shkeljen e fundit të një armëpushimi në vazhdim, transmeton Anadolu.
Katër persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën kur një avion luftarak izraelit goditi një shtëpi në lagjen Al-Mahfara të qytetit Kfarsir në Nabatieh, tha agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Shtëpia u shkatërrua plotësisht në sulm. Një sulm me dron shënjestroi një automjet të parkuar pranë ndërtesës së Bashkisë Harouf, duke vrarë një civil dhe duke plagosur një anëtar të këshillit bashkiak, tha agjencia.
Të dy po përgatiteshin të shpërndanin bukë për banorët në qytet kur goditi sulmi, tha agjencia. Një dron izraelit goditi një motoçikletë në fshatin Froun në Bint Jbeil, duke vrarë një person, tha NNA.
Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në qytetin Al-Shihabiya në Tyre dhe në lartësitë Rihan në zonën Jezzine. Granatimet me artileri u raportuan në lagjen Al-Arid në vendbanimin Dibbin në Marjayoun, tha NNA.
Nuk kishte ende informacion në lidhje me viktimat.
Në mëngjes herët, avionët izraelitë lëshuan dy raketa në një vend në zonën Al-Maashouq, pranë Universitetit "Al-Wahda" në periferi të Tyre-s dhe granatuan disa shtëpi në zonën Al-Qalaa midis fshatrave Harouf dhe Doueir.
Sulmet erdhën pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që u njoftua më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut. Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit vranë të paktën 3.020 persona, plagosën 9.273 të tjerë dhe zhvendosën mbi 1.6 milion, një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.