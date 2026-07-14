Të paktën 4 të plagosur në sulmin amerikan në jugperëndim të Iranit

Mohammad Sio
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Katër persona u plagosën pasi predha të lëshuara nga forcat amerikane goditën qytetin Omidiyeh në jugperëndim të Iranit sot herët, tha një zyrtar i lartë provincial, transmeton Anadolu.
Zëvendësguvernatori i provincës së Khuzestanit, Valiollah Hajati tha se pjesë të qytetit Omidiyeh u sulmuan rreth orës 2:10 të mëngjesit me orën lokale, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
"Sipas raporteve dhe vlerësimeve fillestare, katër persona janë plagosur në këtë sulm", tha Hajati.
Më herët, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se kishte përfunduar valën e saj të fundit të sulmeve kundër Iranit të hënën vonë, duke synuar objektet ushtarake përgjatë bregdetit jugor të vendit në një përpjekje "për të degraduar më tej aftësinë e Iranit për të sulmuar anijet tregtare".
Incidenti i fundit vjen në mes të tensioneve të përtërira rreth Ngushticës së Hormuzit pas luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt 2026.