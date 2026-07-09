Të paktën 3 të vrarë në sulmin e SHBA-së dhe Izraelit në jugperëndim të Iranit

Mohammad Sio
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Sipas një zyrtari iranian, tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur sot herët në një sulm të SHBA-së dhe Izraelit pranë qytetit jugperëndimor iranian Ahvaz, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Valiollah Hayati, zv/guvernator i provincës Khuzestan për çështjet e sigurisë, tha se sulmi kishte në shënjestër një zonë në periferi të Ahvazit.
“Si pasojë e këtij sulmi, tre persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën”, u tha Hayati gazetarëve.
Ai tha se ekipet e shpëtimit dhe ato mjekësore po punojnë në vendngjarje.
Më herët, Komanda Qendrore e Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë nisur sulme shtesë kundër Iranit për të dobësuar më tej aftësinë e tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Sulmet erdhën disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t’i dhënë fund luftës ishte i “përfunduar” dhe se SHBA-ja “me shumë gjasë” do ta godasë përsëri Iranin më vonë të mërkurën.