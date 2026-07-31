Të paktën 25 të vrarë dhe 44 të plagosur nga përmbysja e një autobusi udhëtarësh në veri të Algjerisë

Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Të paktën 25 persona humbën jetën dhe 44 të tjerë u plagosën pasi një autobus udhëtarësh doli nga rruga dhe u përmbys në provincën veriore Boumerdes të Algjerisë, njoftoi Mbrojtja Civile e vendit, transmeton Anadolu.
Autobusi, i cili po udhëtonte nga provinca Setif, u përfshi në atë që autoritetet e përshkruan si një aksident "tragjik", pasi doli nga rruga dhe u përmbys në Boumerdes.
Mbrojtja Civile tha se numri i viktimave është rritur në 25, ndërsa 44 persona janë plagosur, duke shtuar se operacionet e shpëtimit po vazhdojnë.