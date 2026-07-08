Të paktën 21 të vdekur nga rrëshqitja e dheut në veriperëndim të Kinës

Amir Latif Arain
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Të paktën 21 persona kanë humbur jetën dhe shtatë të tjerë janë plagosur pasi një rrëshqitje dheu goditi një fshat në provincën Gansu të Kinës veriperëndimore, transmeton Anadolu.
Ngjarja ndodhi në qarkun Tanchang, ku operacionet e kërkim-shpëtimit kanë përfunduar.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, viktimat e fundit e çuan në 36 numrin total të të vdekurve nga përmbytjet, stuhitë dhe rrëshqitjet e dheut në të gjithë Kinën gjatë dy ditëve të fundit.
Të plagosurit po marrin trajtim në spitalet lokale.
Rrëshqitja e dheut goditi fshatin Renzang në qytetin Longnan, duke bllokuar 33 persona. Sipas agjencisë së lajmeve, pesë persona u shpëtuan pa lëndime.
Pas katastrofës, në vendngjarje u dërguan ekipe të shumta shpëtimi, përfshirë personel të emergjencave, zjarrfikës dhe policë.