Të paktën 2 të vdekur, disa të plagosur në një të shtëna në Francë

İlayda Çakırtekin
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Të paktën dy persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë në Nice në departamentin Alpes-Maritimes, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim policor, transmetuesi BFM TV tha se të shtënat lanë të paktën dy të vdekur dhe tre të plagosur. Ndërkohë, prefektura tha se gjithsej gjashtë persona janë plagosur, tre prej tyre në gjendje të rëndë.
Prokuroria publike bëri të ditur gjithashtu se një individ mbi një skuter elektrik hapi zjarr disa herë dhe më pas u mor nga një automjet me të cilin u largua.
Të gjitha shkollat në zonë u vendosën në izolim pas të shtënave. Më vonë, zona u sigurua dhe shkollat u nxorën nga izolimi.
Motivi i sulmit ende nuk është përcaktuar.