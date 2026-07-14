Të paktën 2 të vdekur dhe 4 të zhdukur pas zjarrit në një ndërtesë në rinovim në Bruksel

Şeyma Erkul Dayanç
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Të paktën dy persona humbën jetën dhe katër të tjerë mbeten të zhdukur pasi një zjarr shpërtheu në mëngjes në një ndërtesë në rinovim në qendër të Brukselit, transmeton Anadolu.
“Zjarrfikësit arritën të hapnin një vrimë të vogël në njërin prej ashensorëve dhe zbuluan disa viktima”, tha zëdhënësi i Prokurorisë së Punës së Brukselit, Brecht Speybrouck.
Siç raporton transmetuesi belg RTBF, Speybrouck tha se të paktën dy trupa u nxorën nga ndërtesa, ndërsa kërkimet për katër personat e zhdukur vazhduan.
Zjarri filloi në katin e dytë të ndërtesës përpara se të përhapej përmes tre boshteve të ashensorëve.
Autoritetet thanë se të paktën dy trupa u gjetën brenda një ashensori, ndërsa operacionet e kërkimit u përqendruan në një zonë tjetër pasi një ashensor ndërtimi u shemb.
Kryebashkiaku i Brukselit, Philippe Close, e përshkroi ngjarjen si “një tragjedi që na prek thellësisht”.
“Mendimet e mia janë me viktimat, familjet dhe të afërmit e tyre, si dhe me të lënduarit dhe punëtorët që ndodheshin brenda ndërtesës”, tha ai.
Më herët, dy persona me djegie u dërguan në Spitalin Ushtarak në Neder-over-Heembeek, ndërsa një zjarrfikës u trajtua në vendngjarje për probleme të shkaktuara nga nxehtësia.
Sipas zëdhënësit të shërbimit zjarrfikës të Brukselit, Walter Derieuw, punëtorët e evakuuar të ndërtimit morën mbështetje psikologjike nga Kryqi i Kuq Belg, ndërsa u aktivizuan planet mjekësore dhe psikosociale të emergjencës.
Shkaku i zjarrit mbetet nën hetim.