Të paktën 14 të vrarë në sulmet e SHBA-së në 5 provinca iraniane

Mohammad Sio
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Sulmet e SHBA-së në pesë provinca iraniane gjatë dy ditëve të fundit kanë vrarë të paktën 14 persona dhe kanë plagosur 78 të tjerë, njoftoi sot Ministria iraniane e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
"SHBA-ja shënjestroi pesë provinca të Iranit me sulme më 8 dhe 9 korrik”, shkroi Hossein Kermanpour, kreu i Qendrës së Marrëdhënieve Publike dhe Informacionit të ministrisë, në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se sulmet deri më tani kanë rezultuar në 14 të vrarë dhe 78 të plagosur. Sipas ministrisë, 47 nga të plagosurit mbeten të shtruar në spital ndërsa viktimat e mbetura janë liruar pas ndihmës mjekësore.
Tre nga viktimat u vranë në një sulm pranë qytetit jugperëndimor Ahvaz, njoftoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA, e cila citoi Valiollah Hajatin, zëvendësguvernatorin e provincës Khuzestan për çështjet e sigurisë.
Shifrat e fundit të viktimave vijnë në mes të armiqësive të ripërtërirë midis SHBA-së dhe Iranit pas rënies së një armëpushimi të brishtë të arritur muajin e kaluar.
Përshkallëzimi filloi pasi SHBA-ja akuzoi Iranin për sulmimin e tre anijeve tregtare që kalonin tranzit në Ngushticën e Hormuzit, duke bërë që Washingtoni të nisë valë të njëpasnjëshme sulmesh ndaj objektivave ushtarake iraniane përgjatë bregdetit jugor të Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se operacionet kanë vënë në shënjestër mbi 170 vende ushtarake gjatë dy ditëve, përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, asetet e mbikëqyrjes bregdetare, infrastrukturën e raketave dhe dronëve, aftësitë detare dhe objektet që i përkasin Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, duke thënë se sulmet kishin për qëllim të pengonin sulmet e mëtejshme ndaj anijeve ndërkombëtare.
Irani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa duke shënjestruar ato që thotë se janë objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt.
Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani më 17 qershor, me synimin për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe për të hapur rrugën për marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Megjithatë, të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se memorandumi kishte "përfunduar", duke i dhënë fund marrëveshjes dhe duke shkaktuar raund të ri konfrontimi ushtarak.