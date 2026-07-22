Të paktën 12 palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza gjatë 24 orëve të fundit

Lina Altawell
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha sot se 12 palestinezë u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
Në përditësimin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se numri i fundit përfshinte 11 palestinezë të vrarë rishtas dhe një person që iu nënshtrua plagëve të mëparshme.
Ministria tha se numri i përgjithshëm i të vrarëve nga sulmet e Izraelit në Gaza që nga 7 tetori 2023 është rritur në 73.305 ndërsa numri i të plagosurve në 173.918.
Sipas ministrisë, shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile ende nuk janë në gjendje të arrijnë tek ato.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke vrarë 1180 palestinezë dhe duke plagosur 3.810 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Lufta gjenocidale izraelite që nga tetori 2023 e ka lënë Rripin e Gazës në gërmadha mes kushteve katastrofike humanitare për popullsinë 2.4 milionëshe të territorit.