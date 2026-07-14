Të paktën 10 të plagosur në garën me dema në San Fermin të Spanjës

Melike Pala
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Dhjetë persona u plagosën sot, përfshirë dy të cilët u goditën nga dema, gjatë garës së fundit me dema në Festivalin "San Fermin 2026" në qytetin e Pamplonës, njoftoi transmetuesi spanjoll RTVE, transmeton Anadolu.
Shtatë nga të plagosurit u dërguan në spital pas arratisjes. Dy vrapuesit që pësuan plagë, raportohet se janë në gjendje të qëndrueshme. Njëri ka pësuar një plagë në kofshë, ndërsa tjetri në gjoks.
Lëndimet e mbetura përfshinin mavijosje në këmbë, krahë dhe kokë. Zyrtarët shëndetësorë thanë se disa pjesëmarrës të lënduar në vrapimet e mëparshme me dema mbeten të shtruar në spital.
Ato përfshijnë një 25-vjeçar me lëndime të shpinës dhe gjurit të marra gjatë vrapimit të së hënës, një 30-vjeçar që u godit të shtunën, një 63-vjeçar me një frakturë të ijës dhe një 65-vjeçar që pësoi pneumotoraks.
Për të ofruar ndihmë mjekësore urgjente, autoritetet vendosën 17 stacione të ndihmës së parë përgjatë rrugës 875 metra, përfshirë nëntë poste mjekësore të pajisura me mjekë, infermierë dhe reagues të urgjencës si dhe tetë stacione mbështetëse të pajisura me punonjës të parë.
Ngjarja e së martës shënoi garën përfundimtare të festivalit "San Fermin 2026".
Demat "Jandilla" përfunduan një vrapim të shpejtë dhe të rrezikshëm, duke i dhënë fund edicionit të këtij viti. Më shumë se 60 persona u lënduan gjatë festivalit, përfshirë tre që pësuan plagë nga brirët e demit.
Festivali "San Fermin" është festë tradicionale njëjavore që mbahet çdo vit nga 6 deri më 14 korrik, duke shfaqur vrapimin e tij të famshëm të demave çdo mëngjes nga 7 deri më 14 korrik.