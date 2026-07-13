Të mbijetuarit e grushtit të shtetit në Turqi, prej 10 vitesh nga puçi jetojnë me plumbat e mbetur në trup

Şükrü Gündüz
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Dy të mbijetuar të tentativës së dështuar për grusht shtetit më 15 korrik 2016 në Turqi kanë shpjeguar se gjatë dekadës së fundit kanë jetuar me plumbat që i kanë ende në trupat e tyre, pasi mjekët konstatuan se ndërhyrja kirurgjikale përbën rreziqe kërcënuese për jetën.
Më 15 korrik 2016, anëtarët e Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) u përpoqën të përmbysnin qeverinë e Turqisë përmes një grusht shteti ushtarak me qendër në Ankara dhe Stamboll. Puçistët hapën zjarr mbi civilët, u kthyen kundër komandantëve të tyre dhe bombarduan Asamblenë e Madhe Kombëtare Turke dhe Kompleksin Presidencial, duke vrarë 253 njerëz dhe duke plagosur mijëra të tjerë.
Ismail Acur, i cili humbi syrin e tij të djathtë pasi u qëllua në lagjen Sarachane të Stambollit, ka ende një plumb të vendosur midis arteries karotide dhe palcës kurrizore. Musa Ilhan u qëllua jashtë Qendrës së Koordinimit të Fatkeqësive të Bashkisë Metropolitane të Stambollit (AKOM) dhe vazhdon të mbajë një plumb rreth 2 centimetra (rreth 0.8 inç) poshtë zemrës së tij.
Dy burrat thanë për Anadolu se lëndimet e tyre vazhdojnë të shkaktojnë dhimbje fizike, ndërsa mbajnë të gjalla kujtimet e tentativës për grusht shteti në jetën e tyre të përditshme.
Acur, baba i tre fëmijëve, tha se ishte kthyer në Stamboll nga provinca lindore Malatya më 15 korrik dhe doli në rrugë pasi dëgjoi thirrjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan për publikun për t'i rezistuar përpjekjes për grusht shteti.
Pasi ndihmoi në transportimin e civilëve të plagosur në vend të sigurt në Sarachane, ai u kthye në vijën e frontit, ku ushtarët e grushtit të shtetit hapën zjarr. "Mendova se plumbi vetëm më kishte gërvishtur. Çova dorën drejt syrit dhe syri më ra në dorë", tha Acur.
Pasi u rrëzua nga humbja e madhe e gjakut, ai u supozua i vdekur dhe u mbulua me një flamur turk përpara se mjekët e ndihmës së parë mjekësore të dallonin pulsin dhe ta dërgonin me urgjencë në spital.
"Kam humbur syrin dhe plumbi më ka mbetur në qafë. Syri im tani është protezë dhe nuk shoh me të", tha ai. Acur tha se plumbi nuk mund të hiqet sepse ka ngecur afër palcës kurrizore dhe një arterie të kryesore.
"Plumbi është ende në trupin tim. Ndonjëherë kam marramendje, dhimbje dhe mpirje", tha ai duke shtuar se “Për shkak se është shumë afër palcës kurrizore, ka raste kur nuk mund ta ndjej dorën time”.
Ai tha se detektorët metalikë në ndërtesat publike herë pas here tingëllojnë për shkak të plumbit në qafën e tij. Gjatë një incidenti të tillë, Acur tha se i shpjegoi një oficeri policie se mbante një plumb në trup dhe jo një armë.
“Oficeri erdhi, më përqafoi dhe më tha: 'Falë jush jemi këtu sot'", deklaroi ai.
Ilhan, 49-vjeç, tha se u drejtua për në AKOM pasi kishte dëgjuar për tentativën për grusht shteti. Ai tha se ushtarët e grushtit të shtetit hapën zjarr ndërsa civilët hynin në kompleks. "Ata gjuanin drejt këmbëve tona. Fillimisht, ne kishim frikë", shpjegoi Ilhan.
Ai tha se vazhdoi të ecte drejt një ushtari pavarësisht një paralajmërimi për të ndaluar. "Unë thashë se: 'po vij, qëlloni nëse doni të qëlloni'. Më pas u godita", tha ai.
Një tjetër civil bëri presion mbi gjoksin e tij për të ngadalësuar gjakderdhjen përpara se të humbiste vetëdijen, tha Ilhan. Ai kaloi katër ditë në spital dhe iu nënshtrua trajtimit për tre muaj. "Plumbi u ndal 2 centimetra poshtë zemrës sime. Unë jetoj me të për 10 vjet", deklaroi Ilhan.