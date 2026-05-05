Të krishterët palestinezë jetojnë me frikë mes përshkallëzimit të sulmeve izraelite në Kudsit Lindor të pushtuar

Lina Altawell
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Të krishterët palestinezë shprehin frikë për përshkallëzimin e sulmeve dhe nxitjeve izraelite kundër komunitetit të tyre dhe vendeve të shenjta në Kudsin Lindor të pushtuar.
Banorët thonë se këto sulme vijnë brenda një konteksti më të gjerë të kufizimeve që synojnë praninë e krishterë në qytetin e pushtuar, së bashku me kufizimet në lëvizje dhe qasje në vendet fetare.
“Situata në Kudsin Lindor është shumë e vështirë dhe e papranueshme, dhe provokon të krishterët në gjithë botën”, tha për Anadolu Mazen Ghandoor, një i krishterë palestinez nga Ramallahu.
“Ajo që po dëshmojmë është diskriminimi dhe racizmi, ku kushdo që nuk është hebre, qoftë musliman apo i krishterë, është në shënjestër”, shtoi ai.
Ghandoor bëri thirrje për ndryshimin e politikave izraelite dhe ndalimin e sulmeve kundër të krishterëve në qytet.
Mahfouz Hasri, një i krishterë tjetër, është gjithashtu i shqetësuar.
“Situata në Kuds është bërë shqetësuese, dhe banorët u nënshtrohen ngacmimeve dhe provokimeve të vazhdueshme”, tha ai për Anadolu në dyqanin e tij në Ramallah.
“Qasja në Kudsin Lindor është bërë e komplikuar, madje edhe për ata me leje, për shkak të pikave të kontrollit dhe masave ushtarake”, tha ai, duke vënë në dukje se nuk është më në gjendje të vizitojë qytetin si më parë.
“Njerëzit kanë frikë se mos sulmohen, në mungesë të aftësisë për të mbrojtur veten ose për t'u përgjigjur”, tha ai.
Qindra klerikë dhe murgesha nga e gjithë bota shërbejnë në kisha dhe institucione fetare në Kudsin Lindor të pushtuar.
- Nxitje zyrtare
Odette Said, një e krishterë nga Ramallahu, tha se Izraeli ka përshkallëzuar kufizimet e tij kundër komunitetit të krishterë në Kudsin Lindor.
“Të krishterët vuajnë nga kufizime të vazhdueshme, qoftë përmes pikave të kontrollit ushtarak apo sulmeve pushtuese”, tha ajo.
“Ne ndihemi të frikësuar nga sulmet e përsëritura dhe na është penguar të arrijmë në kisha gjatë festave, gjë që përbën shkelje të lirisë së adhurimit”, shtoi ajo.
Në Betlehem, Shadi Awad tha se të krishterët palestinezë “e trajtojnë situatën me kujdes dhe frikë, mes rritjes së nxitjes zyrtare”.
Ai shtoi se deklaratat e ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare , Itamar Ben-Gvir, "kontribuojnë në justifikimin e sulmeve, kur praktika të tilla si pështyma mbi të krishterët përshkruhen si pjesë e traditës".
"Sulmet nuk kufizohen vetëm tek individët, por përfshijnë pengimin e hyrjes në vendet e shenjta, mohimin e lejeve për të hyrë në Kuds dhe madje mbylljen e kishave gjatë rasteve fetare", shpjegoi ai.
Javën e kaluar, një pushtues izraelit sulmoi një murgeshë në Kudsin Lindor të pushtuar dhe u dërgua në spital për trajtim.