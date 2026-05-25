Të diplomuarit e shkollave Medrese nga Turqia do të mbjellin fidanë në Kosovë dhe Shqipëri

Büşranur Keskinkılıç
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Shoqata Ndërkombëtare e të Diplomuarve dhe Anëtarëve të Shkollave të Mesme Imam Hatip (Medrese - UIHM) në Turqi po organizon një aktivitet për mbjelljen e pemëve në të gjithë botën me temën "Pema e Umetit", transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate me shkrim nga UIHM, fidanë do të mbillen në Turqi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, Rusi, Iran, Pakistan, Kazakistan, Somali, Sudan, Niger, Çad, Tanzani, Marok dhe shumë vende të tjera si pjesë e aktivitetit "Pema e Umetit".
Eventi, i cili do të mbahet njëkohësisht në të gjithë botën në prag të Kurban Bajramit, synon jo vetëm të kontribuojë në mjedis, por edhe të riafirmojë ndjenjën e komunitetit midis myslimanëve.
Duke u përhapur nga Ballkani në Afrikë, nga Azia Qendrore në Lindjen e Mesme, eventi bashkon të rinj myslimanë nga kombe, gjuhë dhe kultura të ndryshme.
Fidanët e mbjellë në këtë aktivitet synojnë të përfaqësojnë "unitetin, solidaritetin, dhembshurinë, shpresën për të ardhmen dhe vizionin e përbashkët të qytetërimit të Umetit".
Ndërsa të diplomuarit ndërkombëtarë të Medreseve (Imam Hatip) mbajnë role aktive në shumë fusha në vendet e tyre, nga arsimi te diplomacia, nga akademia te shoqëria civile, eventi "Pema e Umetit" është planifikuar të jetë një nga shembujt e frymës globale të solidaritetit të reflektuar në këtë fushë.