Të dërguarit amerikanë zhvilluan diskutime “pozitive” në Katar për Iranin

Muhammed Yasin Güngör
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Negociatorët amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner këtë javë kanë zhvilluar diskutime “pozitive” në Katar, teksa Washingtoni dhe Teherani po punojnë drejt një zgjidhjeje të përhershme të luftës disa mujore mes tyre, transmeton Anadolu.
Siç raporton Bloomberg, një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha se po shënohet përparim në bisedimet teknike që synojnë të konsolidojnë kornizën e përgjithshme të memorandumit të paqes të nënshkruar së fundmi.
Periudha aktuale 60-ditore e negociatave, e cila filloi muajin e kaluar, synon të trajtojë çështje kyçe, përfshirë lehtësimin e sanksioneve, verifikimin bërthamor dhe rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit.
Ndërkohë, Wall Street Journal raportoi se presidenti amerikan, Donald Trump, së fundmi ka diskutuar mundësinë e rikthimit në një luftë të plotë me këshilltarët e tij më të lartë ushtarakë, përfshirë sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, por ka vendosur që për momentin t’i japë përparësi diplomacisë.
Thuhet se Trump ka shprehur shqetësimin se një valë tjetër sulmesh në shkallë të gjerë do të “dëmtonte diplomacinë” dhe do të pengonte përpjekjet për çmontimin e programit bërthamor të Iranit.
Zyrtarët që folën për Wall Street Journal thanë se presidenti amerikan është i gatshëm të lejojë vazhdimin e negociatave edhe përtej afatit fillestar të 18 gushtit për arritjen e një marrëveshjeje, në mënyrë që procesi të mbetet i zbatueshëm.
Pavarësisht tonit optimist nga Shtëpia e Bardhë, Teherani ka mohuar zyrtarisht se janë planifikuar takime të drejtpërdrejta me përfaqësues amerikanë, duke këmbëngulur se të gjitha konsultimet zhvillohen përmes ndërmjetësve.
Memorandumi i mirëkuptimit mes Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi pasi u nënshkrua elektronikisht nga presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij amerikan, Donald Trump.
Marrëveshja ofron një kornizë për t’i dhënë fund luftës që filloi në fund të muajit shkurt dhe për të trajtuar çështjet e mbetura përmes negociatave, duke përfshirë ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, lehtësimin e sanksioneve, çështjen bërthamore, rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshje më të gjera për sigurinë rajonale.