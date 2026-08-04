"Syrian Airlines" do të nisë fluturimet direkte Damask-Moskë më 16 gusht

Şahin Demir
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Aviokompania "Syrian Airlines" do të fillojë të kryejë fluturime të rregullta direkte midis Damaskut dhe Moskës duke filluar nga 16 gushti, njoftoi sot Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil dhe Transportit Ajror të Sirisë, transmeton Anadolu.
Autoriteti tha se shërbimi i ri do të sigurojë lidhje direkte të planifikuara midis kryeqyteteve siriane dhe ruse, sipas agjencisë së lajmeve SANA. Njoftimi vjen pasi Siria vazhdon të rivendosë lidhjet ajrore ndërkombëtare pas viteve të ndërprerjes.
Të shtunën, transportuesi saudit "Flynas" nisi fluturimet e planifikuara direkte midis Riadit dhe Halepit ndërsa autoritetet siriane njoftuan gjithashtu se transportuesit gjermanë "LEAV Aviation" dhe "Sundair" do të rifillojnë shërbimet e rregullta direkte për në vend.
Në maj, Autoriteti Sirian i Aviacionit Civil tha se numri i linjave ajrore që kishin rifilluar shërbimet për dhe nga Siria ishte rritur në 12. Turqia është gjithashtu ndër vendet që kanë rikthyer fluturimet e rregullta në Siri.
Trafiku ajror mbi Siri ra ndjeshëm pas vitit 2012 për shkak të situatës së sigurisë së vendit dhe përcaktimit të hapësirës ajrore të saj si zonë me rrezik të lartë. Pas rrëzimit të qeverisë së Bashar al-Assadit në dhjetor 2024, autoritetet siriane kërkuan të rivendosin lidhjen ajrore ndërkombëtare.