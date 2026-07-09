Sulmi me predhë “dëmton” një urë hekurudhore në veri të Iranit

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Një urë hekurudhore në veri të Iranit është dëmtuar në një sulm, ndërkohë autoritetet po vlerësojnë shkallën e dëmeve, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Mehr tha se Ura Aq Tekeh Khan në provincën Golestan u godit nga një predhë. Ekipet e emergjencës dhe autoritetet përkatëse u dërguan në vendngjarje për të vlerësuar dëmet, ndërsa nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera.
Më vonë, Korpusi Neynava, një njësi operative provinciale e Forcave Tokësore të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) e vendosur në Golestan, tha se ura u godit nga një raketë amerikane e tipit “cruise”, duke shtuar se nuk u raportuan viktima.
Incidenti ndodhi në mes të një vale të re sulmesh të raportuara amerikane të mërkurën vonë, që kishin në shënjestër disa lokacione në jug dhe juglindje të Iranit.
Më vonë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë kryer sulme shtesë kundër Iranit, me synim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.