Sulmi izraelit vret një nxënëse palestineze, plagos 3 të tjerë në shkeljen e fundit të armëpushimit në Gaza

Lina Altawell
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një nxënëse palestineze u vra dhe tre persona të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në Rripin e Gazës, në shkeljen më të fundit të armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, thanë mjekët, transmeton Anadolu.
Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj transferuan trupin e një vajze 17-vjeçare dhe tre të plagosur në Spitalin Fushor Al-Saraya pasi një sulm goditi një automjet civil përpara qendrës tregtare Al-Rahab, në perëndim të Qytetit të Gazës.
Sipas dëshmitarëve, disa raketa goditën automjetin në lagjen Rimal. Zona është e frekuentuar dhe me dendësi të lartë banorësh, veçanërisht pasi nxënësit e shkollave të mesme po mbërrinin për t'iu nënshtruar provimeve.
Sulmi ishte shkelja më e fundit izraelite e marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor 2025.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, sulmet izraelite kanë vrarë 1.021 palestinezë dhe kanë plagosur 3.249 të tjerë që nga armëpushimi.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë 73.032 persona, ka plagosur më shumë se 173.300 të tjerë dhe ka shkaktuar shkatërrim masiv në rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se kostoja e rindërtimit arrin në rreth 70 miliardë dollarë.