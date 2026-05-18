Sulmi izraelit vret një komandant të grupit palestinez dhe vajzën e tij në Liban

Tarek Chouiref
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një komandant nga grupi i Xhihadit Islamik Palestinez dhe vajza e tij u vranë sot herët në një sulm ajror izraelit që synonte një apartament në periferi të Baalbekut në lindje të Libanit, raportoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve (NNA), transmeton Anadolu.
Sulmi vrau Wael Abdul Halim, i identifikuar nga NNA si një komandant në Xhihadin Islamik Palestinez dhe vajzën e tij 17-vjeçare Rama.
Ekipet e shpëtimit dhe të ambulancës vazhduan operacionet në vendngjarje për të hequr rrënojat dhe për të kërkuar të mbijetuar të mundshëm, tha agjencia.
Sulmi ishte shkelja e fundit e një armëpushimi të brishtë që hyri në fuqi më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri në fillim të korrikut.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë gati 3.000 njerëz, kanë plagosur më shumë se 9.000 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.