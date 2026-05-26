Sulmi izraelit vret 4 palestinezë në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Ramzi Mahmud
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Katër palestinezë u vranë sot në një sulm izraelit që synonte një grumbullim civilësh në Rripin qendror të Gazës, në një tjetër shkelje të armëpushimit të vazhdueshëm, raporton Anadolu.
Burimet i thanë Anadolu-t se trupat e katër palestinezëve, së bashku me disa të plagosur, mbërritën në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa në Deir al-Balah pas sulmit në lindje të kampit të refugjatëve Maghazi. Dëshmitarët thanë se bombardimi përkoi me aktivitetin e grupeve të armatosura që bashkëpunonin me Izraelin në zonë, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Në mëngjes, një grua palestineze u plagos nga të shtënat izraelite në Khan Younis në Gazën jugore, pasi tendat që strehonin njerëz të zhvendosur në zonën Al-Maslakh Al-Turki u qëlluan, tha një burim mjekësor në spitalin "Nasser".
Dëshmitarët okularë i thanë gjithashtu Anadolu-t se anijet detare izraelite hapën zjarr drejt brigjeve të Rafah dhe Khan Younis, pa raportime të menjëhershme për viktima.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, që nga e hëna, shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit të 10 tetorit 2025 nga Izraeli kanë vrarë 904 palestinezë dhe kanë plagosur 2.713 të tjerë.
Marrëveshja u arrit pas dy viteve të luftës gjenocidale të Izraelit në Rrip, e cila vrau mbi 72 mijë palestinezë, plagosi 172 mijë të tjerë dhe shkaktoi shkatërrime të gjera që prekin 90 për qind të infrastrukturës civile.