Sulmi izraelit vret 1 person në Liban pavarësisht hyrjes në fuqi të marrëveshjes SHBA-Iran

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur rëndë në një sulm me dron izraelit që kishte në shënjestër një automjet në jug të Libanit, pavarësisht hyrjes në fuqi të mirëkuptimit SHBA-Iran që synon t'i japë fund luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, transmeton Anadolu.
Sipas mediave shtetërore libaneze, sulmi goditi një automjet pranë rrethrrotullimit Kfar Tebnit-Arnon në zonën e Nabatiehut.
Incidenti ndodhi mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit libanezo-izraelit, pavarësisht mirëkuptimit të fundit midis Washingtonit dhe Teheranit që synon t'i japë fund armiqësive pas sulmeve të nisura nga Izraeli dhe SHBA-ja kundër Iranit më 28 shkurt.
Zyrtarët iranianë vazhdimisht kanë deklaruar se ndalimi i veprimeve ushtarake izraelite në të gjitha frontet rajonale, veçanërisht në Liban, është ndër objektivat kryesore të memorandumit të mirëkuptimit që pritet të përfundohet midis Teheranit dhe Washingtonit.
Izraeli vazhdon të mbajë nën pushtim zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera që nga konflikti i fundit midis dy palëve. Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite depërtuan më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.