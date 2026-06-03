Sulmi izraelit me dron vret një ndihmës mjekësor në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Një ndihmës mjekësor u vra të mërkurën në një sulm izraelit me dron në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit në fuqi mes dy palëve, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë, sulmi goditi lagjen Al-Ain në qytetin Arab Salim, në rrethin Nabatieh, duke vrarë një ndihmës mjekësor të lidhur me Shoqatën e Skautëve Risala.
NNA-ja raportoi se një sulm i dytë me dron izraelit goditi më vonë lagjen Labbaneh në të njëjtin qytet.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima të tjera apo dëme.
Sulmi ndodhi një ditë pasi zyrtarë libanezë dhe izraelitë zhvilluan raundin e katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Washington, me qëllim ruajtjen e armëpushimit dhe zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura të sigurisë.
Izraeli ka vazhduar pothuajse çdo ditë sulmet ajrore dhe ofensivën tokësore në Liban, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më pas u zgjat deri në fillim të korrikut.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë 3.468 persona dhe kanë plagosur 10.577 të tjerë në mbarë vendin.
Izraeli vazhdon të mbajë nën okupim disa zona në jug të Libanit, përfshirë territore të pushtuara prej dekadash, si dhe zona të marra gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Forcat izraelite kanë avancuar gjithashtu disa kilometra brenda territorit libanez gjatë përleshjeve aktuale.