Sulmi izraelit me dron vret një fëmijë palestinez në Gaza pavarësisht armëpushimit

Lina Altawell
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Një fëmijë palestinez u vra dhe një tjetër u plagos sot, pasi një dron izraelit hodhi një bombë mbi ta ndërsa po mbushnin ujë në lindje të Qytetit të Gazës, transmeton Anadolu.
“Një fëmijë u vra dhe një tjetër u plagos kur një dron kuadkopter izraelit hodhi një bombë mbi ta teksa po mbushnin ujë pas xhamisë 'Al-Omari' në lindje të Qytetit të Gazës”, thuhet në një deklaratë të Mbrojtjes Civile të Gazës.
Shumë palestinezë të zhvendosur, shtëpitë e të cilëve janë shkatërruar nga Izraeli, mbështeten në tenda dhe strehimore që nuk kanë rrjet të rregullt furnizimi me ujë, duke u detyruar të marrin ujë nga pika publike dhe rezervuarë, ndonjëherë larg vendit ku jetojnë.
Sulmi ndodhi mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, i cili u shpall më 10 tetor 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, këto shkelje kanë vrarë 1.059 palestinezë dhe kanë plagosur 3.429 të tjerë.
Që nga fillimi i gjenocidit në Gaza më 8 tetor 2023, Izraeli ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 173 mijë të tjerë, ndërsa shkatërrimet e gjera kanë prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.