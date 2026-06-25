Sulmi izraelit me dron vret 3 persona në jug të Libanit

Mohammad Sio
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një sulm ajror izraelit vrau sot tre persona dhe plagosi një tjetër në jug të Libanit, pavarësisht nga një armëpushim në vazhdim, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se një dron goditi një automjet në një rrugë që lidh qytetet Zawtar dhe Mifdoun në provincën Nabatieh, duke shkaktuar viktima.
Në anën tjetër, agjencia tha se trupat izraelite i vunë zjarrin një numri shtëpish në qytetin jugor të Ain Arab, pasi paralajmëruan banorët të mërkurën që të largoheshin para orës 17:00 sipas kohës lokale.
NNA tha se një patrullë ushtarake izraelite e shoqëruar nga një buldozer bastisi qytetin dhe udhëzoi kryebashkiakun e tij të njoftonte banorët se duhej të evakuonin shtëpitë e tyre para orës 17:00, duke kërcënuar se do t'i prishte shtëpitë nëse nuk respektonin.
Banorët e Ain Arab ishin kthyer në qytetin e tyre të mërkurën në mëngjes pasi ushtria libaneze rihapi rrugën që e lidh atë me qytetin fqinj Mari, i cili kishte mbetur i mbyllur për një periudhë të gjatë, shtoi agjencia.
Që nga 2 marsi, ofensiva e Izraelit në Liban ka vrarë rreth 4.200 njerëz, ka plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se një milion njerëz, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar së fundi midis SHBA-së dhe Iranit bën thirrje për t'i dhënë fund armiqësive në shumë fronte, përfshirë Libanin, si pjesë e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje midis dy palëve.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të marra gjatë luftës në vitet 2023-2024. Gjatë ofensivës së saj të fundit, forcat izraelite avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez.