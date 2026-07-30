Sulmi iranian vret një punëtor në ndërtesën e një kompanie kineze në Kuvajt

Rania R.a. Abushamala
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Një sulm iranian shënjestroi një ndërtesë që i përket një kompanie kineze në veri të Kuvajtit, duke vrarë një punëtor, tha sot ushtria kuvajtiane, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Saud Al-Atwan tha se "agresioni iranian" goditi ndërtesën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale.
Ai tha se autoritetet përkatëse filluan menjëherë marrjen e masave të nevojshme për t'iu përgjigjur incidentit në koordinim me agjencitë e tjera.
Forcat e Armatosura të Kuvajtit thanë se do të vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre dhe të marrin "të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin e vendit dhe për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin e tij".