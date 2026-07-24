Sulmi i SHBA-së shënjestron një seli të Gardës Revolucionare në Iranin verior

Rania R.a. Abushamala
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Një sulm i SHBA-së kishte në shënjestër një seli të Marinës të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) në Zibakenar, në veri të Iranit, të premten, njoftoi Agjencia gjysmë zyrtare e Lajmeve Fars, transmeton Anadolu.
Autoritetet në provincën e Gilanit konfirmuan se selia e Hazrat Seyyed al-Shohada në qytetin bregdetar u godit nga sulmi.
Sipas vlerësimeve paraprake, deri më tani nuk është raportuar për viktima.
Zhvillimet e fundit erdhën në mes të tensioneve të përshkallëzuara midis SHBA-së dhe Iranit, me të dyja palët të përfshira në një seri sulmesh dhe sulmesh hakmarrëse në të gjithë rajonin.