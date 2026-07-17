Sulmi amerikan shkatërron kullën e kontrollit detar në portin Shahid Kalantari në Iran

Mohammad Sio
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Një kullë kontrolli detar në portin Shahid Kalantari të Iranit në qytetin juglindor të Chabaharit u shemb pas një sulmi të tretë amerikan ndaj objektit sot në mëngjes, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA e Iranit, transmeton Anadolu.
IRNA tha se kulla e kontrollit u shkatërrua plotësisht ndërsa nuk u raportuan viktima ose të plagosur. Agjencia tha se operacionet e ngarkimit dhe shkarkimit të ngarkesave në portin Shahid Kalantari pritet të rifillojnë së shpejti dhe se shërbimet portuale do të vazhdojnë.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha të enjten se përfundoi një valë të re sulmesh sulmuese kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synonin asetet ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit ndërsa Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet ushtarake amerikane.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar që synonte t'i jepte fund konfliktit dhe të arrinte një marrëveshje paqeje të qëndrueshme. Tensionet janë përshkallëzuar ditët e fundit mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.