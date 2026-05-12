Sulmi ajror izraelit vret të paktën 6 persona dhe plagos 7 të tjerë në jug të Libanit

Serdar Dincel
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Një sulm ajror izraelit gjatë natës që shënjestroi një shtëpi të banuar në qytetin jugor të Libanit, Kfar Dounine, ka vrarë të paktën gjashtë persona dhe ka plagosur shtatë të tjerë, raportoi të martën media shtetërore e Libanit, transmeton Anadolu.
Të plagosurit u dërguan në spitalet në Tyre, tha Agjencia Kombëtare e Lajmeve.
Predhat e artilerisë izraelite shënjestruan gjithashtu periferitë e qyteteve Mansouri dhe Majdal Zoun në agim.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë mbi 2.840 persona, kanë plagosur mbi 8.690 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion, rreth një të pestën e popullsisë, sipas zyrtarëve libanezë.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkëmbimet e zjarrit me grupin libanez Hezbollah, pavarësisht një armëpushimi që u njoftua më 17 prill dhe u zgjat deri më 17 maj.