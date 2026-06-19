Sulmet vdekjeprurëse izraelite shkaktojnë zhvendosje masive nga jugu i Libanit

Mohammad Sio
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Një valë e madhe zhvendosjeje është duke u zhvilluar nga distriktet jugore libaneze Tyre dhe Bint Jbeil drejt Sidonit dhe Bejrutit pas sulmeve vdekjeprurëse izraelite, njoftoi sot Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Sipas NNA, banorët janë larguar nga të dy distriktet në një numër të konsiderueshëm ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë në zonë. Agjencia tha se zhvendosja është drejtuar kryesisht drejt qytetit bregdetar Sidon dhe kryeqytetit Bejrut.
Më herët sot, të paktën 24 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një seri sulmesh izraelite në jug të Libanit, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Libanit (NNA). Agjencia tha se sulmet goditën shtëpitë e banuara në Al-Sharqiyah, Harouf dhe Kfar Sir në distriktin Nabatieh, duke lënë gjithashtu disa njerëz të pagjetur.
Sipas shifrave të fundit zyrtare, ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban, e cila filloi më 2 mars, ka vrarë 3.912 njerëz, ka plagosur 11.873 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se një milion banorë.
Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite kanë avancuar mbi 10 kilometra në territorin libanez.