Sulmet pushtuese izraelite kërcënojnë praninë historike të krishterë në qytetin e Bregut Perëndimor

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Në Taybeh, një nga komunitetet e pakta palestineze me shumicë të krishterë në Bregun Perëndimor të pushtuar, po rritet frika se sulmet e pushtuesve izraelitë ndaj tokës bujqësore dhe pronës mund të shtyjnë më shumë familje të emigrojnë, duke kërcënuar karakterin demografik të qytetit dhe praninë historike të krishterë, raporton Anadolu.
Zyrtarët dhe kleri lokal paralajmëruan për ndikimin e dhunës në rritje nga pushtuesit izraelitë, e cila ka përkuar me përkeqësimin e kushteve të jetesës dhe ekonomike në qytet.
Taybeh, në lindje të Ramallahut, është një nga qytetet e pakta palestineze në Bregun Perëndimor që ende ka shumicë të krishterë, sipas kishës dhe rrëfimeve lokale. Banorët thonë se rrënjët e krishtera të qytetit datojnë mijëra vjet më parë.
Banorët thonë se sulmet kanë thelluar frikën në qytet, edhe pse ata theksojnë vendosmërinë e tyre për të qëndruar në tokën e tyre.
Në vitet e fundit, pushtuesit izraelitë kanë krijuar disa pika të paligjshme vendbanimi rreth Taybeh, e fundit në prill. Qyteti tani është i rrethuar nga disa vendbanime të paligjshme dhe pika baritore ku janë aktivë pushtuesit nga grupi i të Rinjve Hilltop të krahut të djathtë.
Sulmet e pushtuesve ndaj Taybeh dhe komuniteteve beduine aty pranë kanë përfshirë djegien e automjeteve, vjedhjen e deleve dhe bllokimin e aksesit në tokë bujqësore, thanë banorët.
Zyrtarët palestinezë kanë paralajmëruar vazhdimisht se Izraeli kërkon të zbrazë tokat palestineze nga të krishterët në një përpjekje për t'i ndarë ata nga thelbi i luftës kombëtare dhe për të promovuar një narrativë të rreme në botë se konflikti në Palestinë është fetar dhe jo politik.
- Presion në rritje
Reverendi Jack-Nobel Abed i Kishës Katolike Greke Melkite në Taybeh tha se qyteti po "kalon nëpër një fazë të vështirë" të kufizimeve dhe sulmeve të përsëritura izraelite, veçanërisht që nga lufta në Gaza.
"Ne e ruajmë besimin e këtij qyteti, i cili ka mbetur 100 për qind i krishterë në Bregun Perëndimor, dhe besojmë se kemi një mision në këtë Tokë të Shenjtë, pavarësisht kufizimeve dhe sulmeve në rritje me të cilat përballemi", tha Abed për Anadolu.
Ai tha se situata nuk kufizohet vetëm në "incidente të izoluara", por përfaqëson "një politikë presioni që synon dobësimin e pranisë së krishterë në Palestinë".
Abed tha se "projekti i vendbanimeve ekstremiste" ndikon në jetën e përditshme të banorëve të Taybeh përmes kufizimeve dhe sulmeve nga pushtuesit izraelitë.
"Ne nuk flasim nga një këndvështrim fanatizmi, por nga një këndvështrim për të ruajtur praninë, identitetin dhe misionin tonë në këtë tokë", shtoi ai.
Abed tha se Taybeh kohët e fundit është përballur me disa forma sulmesh, duke përfshirë kufizimet e lëvizjes, mbylljet dhe sulmet ndaj pronës.
Situata e përgjithshme ka krijuar "një gjendje ankthi dhe frike midis banorëve" dhe ka ndikuar në stabilitetin shoqëror, tha ai.
"Po përballemi me një realitet të vështirë, por kjo nuk e dobëson besimin tonë se qëndrimi dhe qëndrimi i palëkundur është mesazhi themelor", shtoi ai.
Abed tha se sulmet e pushtuesve ndaj murgjve dhe murgeshave në Kudsin Lindor të pushtuar, së bashku me ngacmimet e vazhdueshme të pranisë së krishterë, janë "pjesë e një pamjeje më të gjerë të asaj që po ndodh në Palestinë".