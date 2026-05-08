Sulmet me dronë ndërpresin operacionet në 13 aeroporte në jug të Rusisë

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Operacionet në 13 aeroporte në jug të Rusisë u pezulluan sot përkohësisht pasi sulmet me dronë goditën ndërtesën administrative të degës së Navigimit Ajror të Rusisë Jugore në Rostov-on-Don, tha Ministria ruse e Transportit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në Telegram, ministria tha se procedurat e kontrollit të trafikut ajror në jug të Rusisë jugore po përshtateshin pas sulmit. "Personeli është i sigurt dhe autoritetet po vlerësojnë funksionalitetin e pajisjeve", tha ministria.
Operacionet e aeroportit u pezulluan në Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Gelendzhik, Grozny, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol dhe Elista.
Rusia dhe Ukraina shkëmbyen akuza sot për shkelje të dyshuara të një armëpushimi dy-ditor të shpallur nga Moska që përkon me përkujtimet e Ditës së Fitores në Rusi më 9 maj.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy tha se Rusia kishte nisur më shumë se 850 sulme me dronë ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se kishte regjistruar 1.365 shkelje të armëpushimit.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi të hënën se do të zbatonte një armëpushim më 8-9 maj gjatë festimeve të Ditës së Fitores dhe shprehu shpresën se Ukraina do të ndiqte të njëjtën gjë.
Më vonë atë ditë, Zelenskyy tha se Kievi do të respektonte armëpushimin e vet të njëanshëm duke filluar nga mesnata e së martës.