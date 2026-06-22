Sulmet izraelite vrasin një student palestinez, ndihmësmjek dhe plagosin 4 të tjerë në Gaza

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një student palestinez dhe ndihmësmjek u vranë dhe katër persona të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës sot, në shkeljen e fundit të një armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, transmeton Anadolu.
Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj transferuan trupin e një vajze 17-vjeçare dhe tre të plagosurve në spitalin e saj fushor Al-Saraya pasi një sulm goditi një automjet civil përpara qendrës tregtare Al-Rahab, në perëndim të qytetit të Gazës.
Sipas dëshmitarëve, disa raketa kanë goditur mjetin në lagjen Rimal. Vendi është një zonë e ngarkuar dhe me popullsi të dendur, veçanërisht pasi nxënësit e shkollave të mesme po vinin për t'u ulur për provimet e tyre.
Një burim mjekësor tha se një ndihmësmjek u vra gjithashtu dhe një person tjetër u plagos rëndë kur një dron izraelit goditi një automjet civil në zonën Al-Mawasi në perëndim të qytetit Khan Younis në Gazën jugore.
Sulmet ishin shkelja e fundit izraelite e marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, sulmet izraelite kanë vrarë 1.021 palestinezë dhe kanë plagosur 3.249 të tjerë që nga armëpushimi.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 ka vrarë 73.032 njerëz, ka plagosur mbi 173 mijë dhe ka shkaktuar shkatërrim masiv në rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës, me OKB-në që vlerëson kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.