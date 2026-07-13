Sulmet izraelite vrasin 8 banorë të tjerë të Gazës, numri i të vdekurve rritet në 73.200

Mohammad Sio
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Tetë palestinezë të tjerë u vranë nga zjarri izraelit në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori 2023 në 73.231, tha Ministria e Shëndetësisë të hënën, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e ministrisë tha se 32 persona të plagosur u transferuan gjithashtu në spitalet në enklavë që nga e diela, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të plagosurve gjatë së njëjtës periudhë në 173.686 persona.
Ministria nuk specifikoi rrethanat e viktimave të reja, të cilat erdhën pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Që nga armëpushimi, sulmet izraelite kanë vrarë 1.108 persona dhe kanë plagosur 3.578 të tjerë, tha ministria.
Lufta izraelite në Gaza shkaktoi gjithashtu shkatërrime të gjera, duke prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.