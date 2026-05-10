Sulmet izraelite vrasin 3 palestinezë dhe plagosin 4 të tjerë në shkeljet e fundit të armëpushimit në Gaza

Hosni Nedim, Ramzi Mahmud
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
Të paktën tre palestinezë, përfshirë shefin e njësisë së hetimeve të policisë në Khan Younis, u vranë dhe katër të tjerë u plagosën sot në sulmet më të fundit izraelite në Rripin e Gazës, thanë autoritetet dhe burime mjekësore, transmeton Anadolu.
Sulmet ndodhën mes shkeljeve të vazhdueshme nga Tel Avivi të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga tetori 2025.
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Gaza tha se Wissam Fayez Abdel Hadi dhe rreshteri Fadi Abdul-Maati Heikal u vranë pas një sulmi ajror izraelit ndaj automjetit të tyre në lagjen Al-Amal, në perëndim të Khan Younisit në jug të Gazës.
Një person tjetër u vra dhe dy të tjerë u plagosën pasi një dron izraelit goditi një grup civilësh në kampin e refugjatëve Maghazi në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Sulmet ndodhën në zona jashtë vendosjes së ushtrisë izraelite sipas kushteve të marrëveshjes së armëpushimit, raportoi korrespondenti i Anadolus.
Në Qytetin e Gazës, burime lokale tha për Anadolu se dy peshkatarë u plagosën nga zjarri i marinës izraelite ndërsa po peshkonin në det.
Burimet shtuan se anijet luftarake izraelite qëlluan me predha dhe hapën zjarr të rëndë me mitraloz drejt vijës bregdetare të Qytetit të Gazës.
Në një incident tjetër, ushtria izraelite kreu operacione shembjeje që synonin ndërtesa banimi dhe objekte brenda zonave të vendosjes së saj në lindje të Qytetit të Gazës, ndërsa dëshmitarët raportuan një shpërthim të madh të shkaktuar nga shembjet.
Në jug të Gazës, forcat izraelite bombarduan gjithashtu qytetin Al-Qarara, në veri të Khan Younisit, sipas dëshmitarëve.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, forcat izraelite kanë vrarë rreth 850 palestinezë dhe kanë plagosur 2.433 të tjerë përmes shkeljeve të vazhdueshme që përfshijnë bombardime dhe të shtëna me armë zjarri, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza që filloi në tetor 2023, duke vrarë mbi 72 mijë njerëz, duke plagosur më shumë se 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime të gjera që prekën 90 për qind të infrastrukturës civile.