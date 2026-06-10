Sulmet izraelite vrasin 3 banorë të Gazës në 24 orët e fundit, numri i të vdekurve rreth 73.000

Jomaa Younis
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Sulmet izraelite kanë vrarë tre palestinezë të tjerë në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 72.991, tha të mërkurën Ministria e Shëndetësisë e Gazës, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se pesë persona të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit.
Viktimat u shënuan si pasojë e sulmeve të vazhdueshme të ushtrisë izraelite, të cilat po kryhen pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që është në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Që atëherë, këto shkelje të armëpushimit kanë vrarë 981 njerëz dhe kanë plagosur 3.104 të tjerë, sipas ministrisë.
Marrëveshja u arrit pas luftës gjenocidale dyvjeçare të Izraelit që shkatërroi gjithashtu rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Rripit të Gazës.