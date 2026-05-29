Sulmet izraelite vrasin 1 palestinez dhe plagosin 9 të tjerë në Gaza mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Një palestinez tjetër është vrarë dhe nëntë të tjerë janë plagosur në disa sulme izraelite nëpër Rripin e Gazës që nga mëngjesi i sotëm, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.
Në sulmet më të fundit gjatë ditës, një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që shënjestroi një grumbullim civilësh në zonën Sheshi Al-Shawa, në lindje të Qytetit Gaza, thanë burime mjekësore dhe lokale për Anadolu.
Më herët, burimet mjekësore thanë se një grua palestineze u plagos rëndë nga të shtënat izraelite pranë hyrjes së kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore.
Burimet shtuan se një tjetër palestinez u plagos nga të shtënat pranë urës Wadi Gaza në pjesën qendrore të enklavës.
Burime lokale thanë se automjete ushtarake izraelite u avancuan pranë urës Wadi Gaza përgjatë rrugës Salah al-Din dhe hapën zjarr ndaj palestinezëve në zonë.
Në një incident tjetër, ushtria izraelite bombardoi oborrin e një shtëpie në zonën e Bllokut 9 të kampit të refugjatëve Bureij, megjithëse nuk u raportuan viktima menjëherë.
Më herët, burime mjekësore thanë se shtatë palestinezë u plagosën, me plagë nga mesatare deri të rënda, në një sulm ajror izraelit në Qytetin e Gazës.
Dëshmitarët thanë se një helikopter izraelit goditi magazina tregtare nën ndërtesën Haraz pranë Stadiumit Yarmouk në qendër të Qytetit Gaza, duke shkaktuar plagosjet.
Në një deklaratë tjetër, Drejtoria e Mbrojtjes Civile e Gazës tha se ekipet e saj shuan një zjarr që shpërtheu në vend pas sulmit.
Në një incident tjetër, burime lokale thanë se forcat detare izraelite hapën zjarr me mitraloz dhe bombarduan anijet e peshkatarëve dhe vijën bregdetare të Qytetit Gaza.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi zonat lindore të lagjes Al-Tuffah në lindje të Qytetit Gaza, e shoqëruar me të shtëna nga automjete ushtarake, megjithëse nuk u raportuan viktima menjëherë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 922 palestinezë janë vrarë dhe 2.786 të tjerë janë plagosur nga shkeljet e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.
Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza, e nisur më 8 tetor të vitit 2023, ka vrarë më shumë se 72.800 palestinezë dhe ka plagosur mbi 172.800 të tjerë.