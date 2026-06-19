Sulmet izraelite në Liban vrasin të paktën 24 persona, pavarësisht hyrjes në fuqi të marrëveshjes SHBA-Iran

Lina Altawell
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Bombardimet dhe sulmet me artileri të Izraelit ndaj qytetit Nabatieh dhe qyteteve përreth në jug të Libanit vranë të paktën 24 persona dhe plagosën disa të tjerë, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Pavarësisht hyrjes në fuqi të një marrëveshjeje SHBA-Iran që parashikon gjithashtu fundin e sulmeve izraelite ndaj Libanit, sulmet izraelite pas mesnatës shënjestruan shtëpi të banuara në qytetet Al-Sharqiyah, Harouf dhe Kfar Sir në distriktin Nabatieh, duke shkaktuar një numër viktimash dhe duke lënë disa persona të zhdukur, raportoi agjencia.
Rreth orës 2:10 të mëngjesit sipas kohës lokale avionët luftarakë izraelitë ndërmorën një seri sulmesh ndaj qytetit Nabatieh, Kfar Tebnit, Nabatieh al-Fawqa dhe lartësive Rayhan, tha agjencia.
Rreth orës 3 të mëngjesit, sulmet ajrore goditën zonën Kfarjoz-Nabatieh, lagjen universitare në Nabatieh dhe lagjen Al-Baydar në Harouf, duke vrarë tetë persona, sipas NNA-së.
Një tjetër sulm goditi zonën Al-Ashamiya midis Al-Sharqiyah dhe Doueir, duke shkatërruar një shtëpi dhe duke vrarë katër persona, raportoi agjencia.
Në Kfar Sir, një sulm izraelit vrau tre persona, sipas raportit.
Rreth orës 05:00 të mëngjesit, një dron izraelit shënjestroi një motoçikletë pranë ndërtesës së komunës së Doueirit, duke vrarë një person dhe plagosur një tjetër, tha agjencia.
Veçmas, një dron izraelit shënjestroi një motoçikletë në autostradën Deir al-Zahrani-Nabatieh, duke vrarë një person dhe plagosur një tjetër, raportoi NNA.
Numri i të vrarëve nga një sulm ajror izraelit ndaj një ndërtese banimi në një lagje të Doueirit u rrit në shtatë, tha agjencia.
Të mërkurën në mbrëmje, presidenti amerikan- Donald Trump dhe presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkruan në mënyrë elektronike "Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit", që synon t'i japë fund luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, si dhe të ndalojë sulmet izraelite ndaj Libanit.
Sipas memorandumit, Washingtoni dhe Teherani pritet të zhvillojnë negociata që do të zgjasin 60 ditë, me mundësi zgjatjeje, me synimin për të arritur një marrëveshje përfundimtare që mbulon programin bërthamor të Iranit dhe sanksionet ndërkombëtare.
Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në shkallë të gjerë ndaj Libanit që nga 2 marsi, duke vrarë 3.912 persona, plagosur 11.873 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz, sipas shifrave më të fundit zyrtare.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera që nga konflikti i fundit mes dy palëve. Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.