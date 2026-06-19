Lina Altawell
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Sulmet izraelite me bombardime dhe artileri mbi qytetin Nabatieh dhe qytetet përreth në jug të Libanit vranë të paktën 16 persona dhe plagosën disa të tjerë herët të premten, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Pavarësisht hyrjes në fuqi të një marrëveshjeje SHBA-Iran që parashikon gjithashtu fundin e sulmeve izraelite mbi Libanin, sulmet izraelite pas mesnatës shënjestruan shtëpi të banuara në qytetet Al-Sharqiyah, Harouf dhe Kfar Sir në distriktin Nabatieh, duke shkaktuar një numër viktimash dhe duke lënë disa njerëz të zhdukur, raportoi agjencia.
Rreth orës 2:10 të mëngjesit, avionët luftarakë izraelitë nisën një seri sulmesh mbi qytetin Nabatieh, Kfar Tebnit, Nabatieh al-Fawqa dhe lartësitë Rayhan, tha agjencia.
Rreth orës 03:00 të mëngjesit, sulmet ajrore goditën zonën Kfarjoz-Nabatieh, lagjen universitare në Nabatieh dhe lagjen Al-Baydar në Harouf, duke vrarë tetë persona, sipas NNA.
Një tjetër sulm shënjestroi zonën Al-Ashamiya midis Al-Sharqiyah dhe Doueir, duke shkatërruar një shtëpi dhe duke vrarë katër persona, raportoi agjencia.
Në Kfar Sir, një sulm izraelit vrau tre persona, sipas raportit.
Rreth orës 05:00 të mëngjesit, një dron izraelit shënjestroi një motoçikletë pranë ndërtesës së komunës Doueir, duke vrarë një person dhe duke plagosur një tjetër, tha agjencia.
Të mërkurën në mbrëmje, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkruan elektronikisht "Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit", që synon t'i japë fund luftës së nisur nga SHBA-të dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, dhe të ndalojë sulmet izraelite në Liban.
Sipas memorandumit, Washingtoni dhe Teherani do të zhvillojnë negociata që zgjasin 60 ditë, me mundësinë e një zgjatjeje, që synojnë arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare që mbulon programin bërthamor të Iranit dhe sanksionet ndërkombëtare.
Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë 3.912 persona, duke plagosur 11.873 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1 milion persona, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa për dekada dhe të tjera që nga konflikti i fundit midis dy palëve. Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez.