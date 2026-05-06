Sulmet izraelite në Liban vrasin 5 persona, plagosin 3 ndihmësmjekë

Lina Altawell
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Sipas burimeve lokale dhe zyrtare libaneze, dronët dhe sulmet ajrore izraelite në të gjithë Libanin jugor dhe lindor kanë vrarë pesë persona dhe kanë plagosur tre ndihmës mjekësorë, ndërsa kanë dëmtuar edhe një shkollë, transmeton Anadolu.
Dy persona u vranë në sulmet me dron në vendbanimin Mefdoun ndërsa sulme të tjera ajrore shënjestruan zonat midis Zawtar al-Sharqiya dhe Zawtar al-Gharbiya, raportoi sot Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.
Dy persona të tjerë u vranë në një sulm të veçantë që goditi shtëpinë e një kryetari të këshillit bashkiak në Zellaya në Beka-n perëndimore ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë në vendngjarje, shtoi agjencia.
Më parë, në Libanin jugor, një person u vra dhe tre ndihmës mjekësorë u plagosën pasi sulmet izraelite goditën disa qytete, tha agjencia. Një dron izraelit shënjestroi ndihmës mjekësorë të lidhur me Autoritetin Shëndetësor Islamik në qytetin Deir Kifa, duke plagosur tre prej tyre, të cilët u dërguan në spitalet aty pranë, tha agjencia.
Një sulm i veçantë ajror izraelit në Adshit të Nabatieh vrau një person, shtoi agjencia.
Avionët luftarakë izraelitë kryen gjithashtu sulme në qytetet Rishknaniyah, Safad al-Battikh, Baraachit dhe Qallawiyeh, duke shkaktuar dëme të rënda në një ndërtesë shkolle në Burj Qallawiyeh, sipas agjencisë.
Të martën, ushtria izraelite kreu rreth 60 sulme në Liban, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur të tjerë si pjesë e armiqësive të vazhdueshme që nga 2 marsi.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të Gazës prej shumë vitesh.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.702 persona dhe kanë plagosur 8.311 si dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, përfshirë disa zona ku ka qenë për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024 dhe ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.