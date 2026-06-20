Ethem Emre Özcan
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Të paktën pesë persona janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite në jug të Libanit në orët e para të ditës së sotme, pavarësisht armëpushimit, transmeton Anadolu.
Siç raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), avionët luftarakë izraelitë bombarduan qytetet Nabatiyeh, Nmeiriyeh, Choukin, Habboosh, Kfarjouz, Arabsalim, Zibdin, Sajd, Mahmoudiyeh dhe Deir Zahrani.
Tre persona u vranë në një sulm ndaj qytetit Arabsalim, ndërsa një person humbi jetën në një sulm në Deir Zahrani.
Një tjetër person u vra në një sulm me dron që kishte në shënjestër një motoçikletë në hyrje të qytetit Doueir.
Artileria izraelite bombardoi zonën përreth qendrës së qytetit Nabatiyeh në orët e hershme të mëngjesit.
Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi ofensiva ushtarake izraelite në Liban ka vrarë më shumë se 3.980 persona, ka plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion banorë.
Sulmet izraelite të fundit ndodhën pavarësisht hyrjes në fuqi të armëpushimit midis Izraelit dhe Hezbollahut, si dhe marrëveshjes së shpallur së fundmi midis SHBA-së dhe Iranit, e cila sipas raportimeve përfshin dispozita që synojnë t’i japin fund armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.