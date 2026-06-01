Sulmet iraniane dëmtuan 20 baza ushtarake amerikane që nga fillimi i luftës, tregojnë imazhet satelitore

Serdar Dincel
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Sulmet iraniane kanë dëmtuar 20 vende ushtarake amerikane që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Teheranit në shkurt, tregoi sot një analizë e BBC-së e imazheve dhe videove satelitore, transmeton Anadolu.
Objektet e synuara përfshijnë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Kuvajtin, Irakun, Jordaninë, Bahreinin dhe Omanin, zbuloi analiza nga BBC Verify duke përdorur imazhe satelitore nga ofrues të shumtë ndërkombëtarë, së bashku me imazhe të arkivuara nga Planet, një ofrues i madh, për të vlerësuar dëmet nga sulmet iraniane.
Ndërsa Shtëpia e Bardhë ka thënë vazhdimisht se aftësia ushtarake e Iranit është shkatërruar kryesisht, analistët argumentojnë se dëmet e vëzhguara në objektet amerikane sugjerojnë se kundërsulmet e Iranit ishin më të sakta dhe më të gjera nga sa kanë pranuar publikisht zyrtarët amerikanë.
Midis humbjeve të rëndësishme ishin tre sisteme të përparuara baterish raketash antibalistike në bazat ajrore "Al Ruwais" dhe "Al Sader" në Emiratet e Bashkuara Arabe si dhe baza ajrore "Muwaffaq Salti" në Jordani, tha raporti.
Analiza e imazheve satelitore tregon gjithashtu se sulmet iraniane dëmtuan rëndë avionët amerikanë të furnizimit me karburant dhe mbikëqyrjes në bazën ajrore "Prince Sultan" në Arabinë Saudite, me avionë të rrënuar dhe shenja djegieje të dukshme në vend.
Midis avionëve të identifikuar nga një analist i MAIAR ishte një avion mbikëqyrjeje "E-3 Sentry", zëvendësimi i të cilit, sipas lajmeve të mediave amerikane, mund të kushtojë deri në 700 milionë dollarë. Diku tjetër, sulmet iraniane goditën gjithashtu bazën ajrore "Ali Al Salem" dhe kampin "Arifjan" në Kuvajt.
Analistët në MAIAR identifikuan bunkerë të shkatërruar të magazinimit të karburantit, hangare avionësh dhe akomodime trupash në imazhet satelitore, duke treguar se baza u godit disa herë gjatë konfliktit. Në kampin "Arifjan", kompania e inteligjencës së mbrojtjes "Janes" raportoi dëme të konsiderueshme në pajisjet e komunikimit satelitor, tregoi analiza.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Që atëherë, të dyja palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta dhe për t'i dhënë fund konfliktit.